Modena-Sudtirol, Santoro: «Un punto che ci da continuità, importante tenere alto il gruppo»

In seguito al match del “Braglia” tra Modena e Sudtirol, terminato con un pari a reti bianche, ha commentato l’incontro in conferenza stampa il centrocampista dei canarini, Simone Santoro.

«Prestazione importante, è difficile contro le squadre che giocano con il blocco basso – ha dichiarato il giocatore -. Oggi siamo stati sempre presenti e in partita, ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo ma non è bastato. Questo punto almeno ci dà continuità ed è la cosa positiva della partita di oggi».

E sul suo ruolo, Santoro dichiara: «In certe partite il mister mi chiede di giocare con più equilibrio, magari con meno inserimenti offensivi. Sulle transizioni devi essere sempre presente per dare una mano ai difensori, da mezz’ala sicuramente potrei inserirmi un po’ di più».

Infine, un ringraziamento speciale alla società: «Ringrazio i Rivetti, dal primo giorno hanno creduto in me. Questo è importante per un calciatore, non posso che ringraziarli. Lo hanno dimostrato in estate con il rinnovo. Mi sento un leader, voglio prendermi responsabilità. Quando c’è bisogno non mi faccio problemi, l’importante è tenere alto questo gruppo»