Entella-Palermo: Vasic eletto come “Player of the match”

Il Palermo F.C ha annunciato, attraverso i propri profili social ufficiale, che Aljosa Vasic è stato eletto come “Player of the match” del match di ieri dei rosanero, pareggiato contro la Virtus Entella.

Il centrocampista, soprattutto durante la prima frazione di gara, si è reso protagonista di spunti interessanti, rendendosi pericoloso in più occasioni. Vasic non è comunque riuscito ad essere incisivo in ottica risultato finale, con l’incontro che è terminato in parità.