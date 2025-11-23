Entella-Palermo: Vasic eletto come “Player of the match”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Il Palermo F.C ha annunciato, attraverso i propri profili social ufficiale, che Aljosa Vasic è stato eletto come “Player of the match” del match di ieri dei rosanero, pareggiato contro la Virtus Entella.

Il centrocampista, soprattutto durante la prima frazione di gara, si è reso protagonista di spunti interessanti, rendendosi pericoloso in più occasioni. Vasic non è comunque riuscito ad essere incisivo in ottica risultato finale, con l’incontro che è terminato in parità.

