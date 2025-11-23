Spezia, Donadoni dopo la disfatta di Mantova: «Loro hanno avuto più voglia di vincere e cattiveria»

In seguito al match del “Martelli” tra Mantova e Spezia, terminato sul risultato di 4-1 per i padroni di casa, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Roberto Donadoni.

«Il Mantova ha impresso un ritmo differente al match – ha dichiarato – dimostrando più voglia, cattiveria e determinazione di vincere ed è quello che mi spiace maggiormente. Bisogna far loro i complimenti, se qualitativamente puoi lasciare qualcosa sul campo, non puoi farlo dal punto di vista della determinazione»

Donadoni, ha poi aggiunto: «Dovrò rivedere la partita, ma ho abbastanza chiaro cosa abbiamo fatto, sia con la palla che senza e questa non è questione di essere affaticati, ma di voglia di giocare di più. Ci sono state tante situazioni in cui sulle seconde palle arrivavamo in ritardo, in più quando riconquisti poche palle durante la gara poi è difficile trovare fiducia nel cercare di ribaltare la situazione».