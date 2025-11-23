Monza, Bianco dopo la settima vittoria di fila: «I record non importano, bisogna vincere i campionati»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

In seguito al match del “Brianteo” tra Monza e Cesena, terminato con la settima vittoria consecutiva da parte dei brianzoli, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi, Paolo Bianco.

«Bisogna vincere i campionati, non importano i record – ha dichiarato -. Primo tempo ottimo contro una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro vittorie. Nel secondo tempo c’era un po’ di ansia ma i ragazzi sono riusciti a non subire e a centrare l’obiettivo»

Bianco, ha poi commentato la squadra a sua disposizione: «Sono grandissimi uomini, in particolare è stato difficile per quelli che sono retrocessi lo scorso campionato. Hanno più voglia di me di tornare nel campionato della passata stagione»

Infine, un elogio per Obiang, autore del gol vittoria: «È un giocatore di altissimo livello e con grande esperienza: ha dato un segnale molto importante anche quando ha chiesto di uscire perché non ne aveva più. Quando la squadra non subisce gol siamo tutti felici e Thiam più di tutti. Ma dovremmo segnare di più»

