Monza-Cesena, Mignani: «Gol evitabile, potevamo gestire meglio la fase difensiva»

In seguito al match del “Brianteo” tra Monza e Cesena, terminato sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Michele Mignani.

«Sono orgoglioso della prestazione della squadra che si è difesa con ordine – ha dichiarato – ripartendo e provando a pareggiare. Dobbiamo però essere arrabbiati, sia io, sia i ragazzi. Avevamo la possibilità di portare a casa dei punti e non ce l’abbiamo fatta»

E sul gol subito, Mignani dichiara: «Era evitabile, abbiamo perso palla tre volte nella stessa azione e potevamo gestire meglio il possesso e la fase difensiva»