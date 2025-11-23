Trajkovski, messaggio d’amore per Palermo: “Di nuovo a casa”

Aleksandar Trajkovski ha pubblicato oggi un post dedicato a Palermo, ribadendo ancora una volta il legame profondo che lo unisce alla città e ai colori rosanero. L’attaccante ha condiviso una serie di foto e video realizzati in occasione delle celebrazioni per il 125º compleanno del club, tenutesi l’1 novembre, accompagnando il tutto con la frase: “Di nuovo a casa”.

Nel contenuto condiviso non mancano riferimenti alla squadra rosanero e alla Curva Nord, simboli di un rapporto che, nonostante il tempo e la distanza, non si è mai davvero interrotto. Il post ha subito raccolto l’affetto dei tifosi, che hanno salutato con entusiasmo questo nuovo messaggio del giocatore.

