Trajkovski, messaggio d’amore per Palermo: “Di nuovo a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Aleksandar Trajkovski ha pubblicato oggi un post dedicato a Palermo, ribadendo ancora una volta il legame profondo che lo unisce alla città e ai colori rosanero. L’attaccante ha condiviso una serie di foto e video realizzati in occasione delle celebrazioni per il 125º compleanno del club, tenutesi l’1 novembre, accompagnando il tutto con la frase: “Di nuovo a casa”.

Nel contenuto condiviso non mancano riferimenti alla squadra rosanero e alla Curva Nord, simboli di un rapporto che, nonostante il tempo e la distanza, non si è mai davvero interrotto. Il post ha subito raccolto l’affetto dei tifosi, che hanno salutato con entusiasmo questo nuovo messaggio del giocatore.

 

