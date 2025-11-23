Südtirol, Veseli: «Importante non perdere oggi, siamo pronti ad allenarci e ripartire»

Dopo il pareggio conquistato sul campo del Modena, il difensore del Südtirol Frédéric Veseli ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa, soffermandosi sia sulla gara sia sul suo rientro dopo un periodo complicato.

«Sapevamo che il Modena aveva una rosa larga, partita sofferta ma alla fine abbiamo portato a casa un punto» ha dichiarato il centrale biancorosso. Sul recupero della condizione fisica, ha aggiunto: «Sono diverse partite che gioco con Masiello, ho avuto un periodo difficile ma ho recuperato ritmo. Mi impegno nel mio ruolo, ci alleniamo duramente per giocare tutti».

Veseli ha poi evidenziato come il risultato influenzi la percezione esterna: «Il risultato poi influisce sull’idea dei tifosi, quando perdi può sembrare che manchi solidità anche con una buona prestazione. Ora stiamo perdendo un po’ di meno».

Infine, un passaggio sull’importanza del punto ottenuto e sullo spirito necessario per il prosieguo della stagione: «Importante non perdere oggi, siamo pronti ad allenarci e ripartire. Sofferto in dieci con la Carrarese, serve lo spirito di quella gara e di oggi».