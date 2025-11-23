Spezia, Vignali: «Parlare non serve più, bisogna allenarsi bene»

Lo Spezia esce dal Martelli con una sconfitta pesante e Luca Vignali, nel post-gara, non nasconde la propria delusione. Il difensore analizza con franchezza quanto accaduto in campo, evidenziando soprattutto il crollo mentale della squadra nella seconda parte di gara.

Secondo Vignali, l’approccio era stato corretto: «Abbiamo iniziato la partita nel modo giusto, conoscevamo le qualità del Mantova nel palleggio e nel primo tempo siamo riusciti a creare occasioni e a segnare». La ripresa, però, ha cambiato completamente la storia del match: «Nella ripresa abbiamo staccato la spina, loro hanno avuto più voglia di vincere e noi non siamo riusciti a reagire».

Il difensore è molto chiaro anche sul lavoro quotidiano: «Se continuiamo a parlare e a cercare motivazioni andiamo poco lontano, bisogna allenarsi bene, sacrificarsi e tenere lo stesso atteggiamento per tutta la partita». Per Vignali, infatti, il problema è soprattutto mentale: «Guardare gli altri dall’ultimo posto non aiuta… loro hanno mostrato più fame di far gol e noi non abbiamo avuto abbastanza paura di subirlo».

Uno sguardo anche al recente arrivo di Donadoni: «Il mister è con noi da poco più di due settimane, ha diretto appena due partite. Ora tocca a noi assumerci le responsabilità». Nessun alibi nemmeno sul supporto societario: «La Proprietà è presente, solida e non ci fa mancare nulla. Per questo dobbiamo solo pensare ad allenarci bene e a rendere il massimo».