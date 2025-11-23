Serie A: primo tempo senza reti tra Inter e Milan

Il derby si chiude sullo 0-0 dopo una prima frazione intensa, ricca di occasioni soprattutto di marca nerazzurra. L’Inter parte forte e sfiora il vantaggio in più di un’occasione: Maignan salva su Thuram dopo pochi minuti e il palo ferma sia Acerbi al 27’ sia Lautaro al 37’, quest’ultimo dopo una grande deviazione del portiere rossonero.

Il Milan prova a rispondere nel finale con Pulisic e Saelemaekers, ma le conclusioni dei rossoneri non trovano la porta. Nel recupero Leao viene ammonito per un intervento duro, mentre l’ultima punizione di Calhanoglu viene respinta dalla retroguardia milanista.

Il primo tempo si chiude così a reti inviolate, con l’Inter più pericolosa ma con un Milan attento e ancora pienamente in partita.