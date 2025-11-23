Serie C Girone A, Lecco-Cittadella 0-1: Castelli decide nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Il Cittadella espugna il campo del Lecco con una vittoria pesantissima ottenuta allo scadere. La partita, molto equilibrata e combattuta, sembrava destinata a chiudersi senza reti, ma all’86’ Castelli trova il guizzo decisivo: un inserimento perfetto e una conclusione precisa che supera il portiere bluceleste, regalando tre punti fondamentali agli ospiti. Il Lecco prova a reagire nel finale, ma il Cittadella difende il vantaggio fino al triplice fischio.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 39

Lecco – 30

Brescia – 29

Cittadella – 27

Inter U23 – 25

Alcione Milano – 24

Pro Vercelli – 22

Trento – 20

Renate – 20

Giana Erminio – 19

Novara – 18

Lumezzane – 16

AlbinoLeffe – 16

Ospitaletto – 14

Arzignano – 14

Dolomiti Bellun – 14

Pergolettese – 13

Pro Patria – 12

Virtus Verona – 12

Triestina – 8

