Serie C Girone A, Lecco-Cittadella 0-1: Castelli decide nel finale. La classifica aggiornata
Il Cittadella espugna il campo del Lecco con una vittoria pesantissima ottenuta allo scadere. La partita, molto equilibrata e combattuta, sembrava destinata a chiudersi senza reti, ma all’86’ Castelli trova il guizzo decisivo: un inserimento perfetto e una conclusione precisa che supera il portiere bluceleste, regalando tre punti fondamentali agli ospiti. Il Lecco prova a reagire nel finale, ma il Cittadella difende il vantaggio fino al triplice fischio.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 39
Lecco – 30
Brescia – 29
Cittadella – 27
Inter U23 – 25
Alcione Milano – 24
Pro Vercelli – 22
Trento – 20
Renate – 20
Giana Erminio – 19
Novara – 18
Lumezzane – 16
AlbinoLeffe – 16
Ospitaletto – 14
Arzignano – 14
Dolomiti Bellun – 14
Pergolettese – 13
Pro Patria – 12
Virtus Verona – 12
Triestina – 8