Serie C Girone B, Sambenedettese-Pineto 1-1: Bruzzanti illude, Candellori risponde. La classifica aggiornata

Finisce in parità la sfida tra Sambenedettese e Pineto, con un tempo a testa e un punto per parte. Gli abruzzesi passano in vantaggio al 55’, quando Bruzzanti raccoglie un pallone vagante e lo trasforma nell’1-0. La Samb però non crolla e al 69’ trova il meritato pareggio: Candellori è il più rapido a inserirsi e battere il portiere con un tocco preciso. Nel finale entrambe le squadre cercano la rete del sorpasso, ma il risultato non cambia: 1-1 e un punto che muove la classifica di entrambe.

La classifica aggiornata

Arezzo – 38

Ravenna – 35

Ascoli – 31

Ternana – 24

Guidonia – 24

Carpi – 24

Pineto – 23

Campobasso – 21

Vis Pesaro – 20

Forlì – 20

Pianese – 20

Gubbio – 19

Sambenedettese – 17

Juventus U23 – 17

Pontedera – 15

Bra – 13

Livorno – 11

Perugia – 9

Torres – 8

Rimini – 4