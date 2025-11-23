Serie C Girone B, Sambenedettese-Pineto 1-1: Bruzzanti illude, Candellori risponde. La classifica aggiornata
Finisce in parità la sfida tra Sambenedettese e Pineto, con un tempo a testa e un punto per parte. Gli abruzzesi passano in vantaggio al 55’, quando Bruzzanti raccoglie un pallone vagante e lo trasforma nell’1-0. La Samb però non crolla e al 69’ trova il meritato pareggio: Candellori è il più rapido a inserirsi e battere il portiere con un tocco preciso. Nel finale entrambe le squadre cercano la rete del sorpasso, ma il risultato non cambia: 1-1 e un punto che muove la classifica di entrambe.
La classifica aggiornata
Arezzo – 38
Ravenna – 35
Ascoli – 31
Ternana – 24
Guidonia – 24
Carpi – 24
Pineto – 23
Campobasso – 21
Vis Pesaro – 20
Forlì – 20
Pianese – 20
Gubbio – 19
Sambenedettese – 17
Juventus U23 – 17
Pontedera – 15
Bra – 13
Livorno – 11
Perugia – 9
Torres – 8
Rimini – 4