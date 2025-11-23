Serie A: il Milan si aggiudica il derby contro l’Inter, decide Pulisic. La classifica aggiornata
Il derby della Madonnina si chiude con la vittoria del Milan per 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic al 54’. Un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti si è concluso a reti inviolate, con l’Inter che ha colpito due pali con Acerbi e Lautaro Martinez e il Milan che ha sfiorato il vantaggio con Saelemaekers e Pulisic.
Nella ripresa è il Milan a trovare il gol: su una respinta la palla arriva a Pulisic che con freddezza segna il gol decisivo. L’Inter prova a reagire e ottiene un rigore, ma Calhanoglu si vede respingere il tiro da Maignan. Nonostante i tentativi finali, la squadra di Inzaghi non riesce a trovare il pareggio.
Il Milan conquista così tre punti preziosi in un match molto combattuto e dal ritmo elevato, che si è deciso negli episodi.
La classifica aggiornata
Roma – 27
Milan – 25
Napoli – 25
Inter – 24
Bologna – 24
Juventus – 20
Como – 18
Lazio – 18
Sassuolo – 16
Udinese – 15
Torino – 14
Cremonese – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 11
Parma – 11
Lecce – 10
Pisa – 9
Genoa – 8
Fiorentina – 6
Verona – 6