Serie A: il Milan si aggiudica il derby contro l’Inter, decide Pulisic. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Il derby della Madonnina si chiude con la vittoria del Milan per 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic al 54’. Un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti si è concluso a reti inviolate, con l’Inter che ha colpito due pali con Acerbi e Lautaro Martinez e il Milan che ha sfiorato il vantaggio con Saelemaekers e Pulisic.

Nella ripresa è il Milan a trovare il gol: su una respinta la palla arriva a Pulisic che con freddezza segna il gol decisivo. L’Inter prova a reagire e ottiene un rigore, ma Calhanoglu si vede respingere il tiro da Maignan. Nonostante i tentativi finali, la squadra di Inzaghi non riesce a trovare il pareggio.

Il Milan conquista così tre punti preziosi in un match molto combattuto e dal ritmo elevato, che si è deciso negli episodi.

La classifica aggiornata

Roma – 27

Milan – 25

Napoli – 25

Inter – 24

Bologna – 24

Juventus – 20

Como – 18

Lazio – 18

Sassuolo – 16

Udinese – 15

Torino – 14

Cremonese – 14

Atalanta – 13

Cagliari – 11

Parma – 11

Lecce – 10

Pisa – 9

Genoa – 8

Fiorentina – 6

Verona – 6

