Serie C Femminile, il Palermo Women torna con un punto: 1-1 in casa dell’Academy Abatese. Nevoloso: «Reazione da grande squadra»

Il Palermo Women prosegue la sua serie positiva e rientra dalla trasferta sul campo dell’Academy Abatese con un pareggio per 1-1, maturato nella 6ª giornata del Girone D della Serie C Femminile. A firmare il gol rosanero è stata Dragotto, che al 30’ ha finalizzato una delle migliori trame offensive costruite dalla squadra.

La partita è stata intensa e combattuta, con il Palermo Women capace di creare numerose occasioni da rete ma anche costretto a fare i conti con qualche episodio sfavorevole. Dopo il gol subito, le rosanero hanno alzato i giri e reagito con personalità, sfiorando il nuovo vantaggio in più di un’occasione.

Al termine del match, ai microfoni ufficiali del Club, Federico Nevoloso, allenatore in seconda al fianco di Rosalia Pipitone, ha analizzato così la prestazione:

«Oggi portiamo a casa un punto e diamo continuità alla nostra striscia di risultati positivi. In alcuni episodi la fortuna non ha giocato a nostro favore e resta il rammarico per non aver sfruttato in maniera diversa numerose occasioni da rete. Sono molto contento per la reazione che hanno avuto le ragazze dopo il gol dello svantaggio, che avrebbe potuto condizionare in negativo la nostra partita. Ripartiamo da questa capacità di ribaltare la gara e dalla continuità di risultati positivi».