Serie A, la Roma vola in vetta: 3-0 alla Cremonese e sorpasso sul Napoli

La Roma risponde al Napoli e, in attesa del derby di Milano, si prende la vetta solitaria della Serie A. Il 3-0 esterno contro la Cremonese conferma la solidità della squadra di Gasperini, ora a 27 punti, a +2 sul Napoli e a +3 su Inter e Bologna. I giallorossi dominano sin dai primi minuti, chiudendo la pratica con Soulé, Ferguson e Wesley.

La Cremonese di Davide Nicola resta invece al 12° posto, a +6 dalla zona retrocessione.

Classifica aggiornata di Serie A

Roma 27

Napoli 25

Inter 24*

Bologna 24

Milan 22*

Juventus 20

Como 18*

Sassuolo 16*

Lazio 15*

Udinese 15

Torino 14*

Cremonese 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Parma 11

Lecce 10*

Pisa 9*

Genoa 8

Fiorentina 6

Verona 6

(* una partita in meno)

Risultati della 12ª giornata

Cagliari – Genoa 3-3

Udinese – Bologna 0-3

Fiorentina – Juventus 1-1

Napoli – Atalanta 3-1

Hellas Verona – Parma 1-2

Cremonese – Roma 0-3

Lazio – Lecce (23 novembre ore 18)

Inter – Milan (23 novembre ore 20.45)

Torino – Como (24 novembre ore 18.30)

Sassuolo – Pisa (24 novembre ore 20.45)