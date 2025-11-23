Serie A, la Roma vola in vetta: 3-0 alla Cremonese e sorpasso sul Napoli
La Roma risponde al Napoli e, in attesa del derby di Milano, si prende la vetta solitaria della Serie A. Il 3-0 esterno contro la Cremonese conferma la solidità della squadra di Gasperini, ora a 27 punti, a +2 sul Napoli e a +3 su Inter e Bologna. I giallorossi dominano sin dai primi minuti, chiudendo la pratica con Soulé, Ferguson e Wesley.
La Cremonese di Davide Nicola resta invece al 12° posto, a +6 dalla zona retrocessione.
Classifica aggiornata di Serie A
Roma 27
Napoli 25
Inter 24*
Bologna 24
Milan 22*
Juventus 20
Como 18*
Sassuolo 16*
Lazio 15*
Udinese 15
Torino 14*
Cremonese 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Parma 11
Lecce 10*
Pisa 9*
Genoa 8
Fiorentina 6
Verona 6
(* una partita in meno)
Risultati della 12ª giornata
Cagliari – Genoa 3-3
Udinese – Bologna 0-3
Fiorentina – Juventus 1-1
Napoli – Atalanta 3-1
Hellas Verona – Parma 1-2
Cremonese – Roma 0-3
Lazio – Lecce (23 novembre ore 18)
Inter – Milan (23 novembre ore 20.45)
Torino – Como (24 novembre ore 18.30)
Sassuolo – Pisa (24 novembre ore 20.45)