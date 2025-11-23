Serie A, la Roma vola in vetta: 3-0 alla Cremonese e sorpasso sul Napoli

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

La Roma risponde al Napoli e, in attesa del derby di Milano, si prende la vetta solitaria della Serie A. Il 3-0 esterno contro la Cremonese conferma la solidità della squadra di Gasperini, ora a 27 punti, a +2 sul Napoli e a +3 su Inter e Bologna. I giallorossi dominano sin dai primi minuti, chiudendo la pratica con Soulé, Ferguson e Wesley.

La Cremonese di Davide Nicola resta invece al 12° posto, a +6 dalla zona retrocessione.

Classifica aggiornata di Serie A

Roma 27

Napoli 25

Inter 24*

Bologna 24

Milan 22*

Juventus 20

Como 18*

Sassuolo 16*

Lazio 15*

Udinese 15

Torino 14*

Cremonese 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Parma 11

Lecce 10*

Pisa 9*

Genoa 8

Fiorentina 6

Verona 6

(* una partita in meno)

Risultati della 12ª giornata

Cagliari – Genoa 3-3

Udinese – Bologna 0-3

Fiorentina – Juventus 1-1

Napoli – Atalanta 3-1

Hellas Verona – Parma 1-2

Cremonese – Roma 0-3

Lazio – Lecce (23 novembre ore 18)

Inter – Milan (23 novembre ore 20.45)

Torino – Como (24 novembre ore 18.30)

Sassuolo – Pisa (24 novembre ore 20.45)

Ultimissime

Serie C Femminile, il Palermo Women torna con un punto: 1-1 in casa dell’Academy Abatese. Nevoloso: «Reazione da grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie A, la Roma vola in vetta: 3-0 alla Cremonese e sorpasso sul Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie B, i finali delle 15: Modena frenato, Mantova show. Spezia giù, classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Athletic Club Palermo travolgente: 3-0 alla Gelbison e quarta vittoria nelle ultime cinque

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie C, 15ª giornata: vincono Catania e Cosenza, crolla il Benevento – Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025