Serie B, i finali delle 15: Modena frenato, Mantova show. Spezia giù, classifica aggiornata
La 13ª giornata del campionato di Serie B è entrata nel vivo nel weekend post sosta, un turno atipico che si chiuderà soltanto lunedì sera e non nella consueta cornice domenicale. Dopo l’anticipo del venerdì, il pomeriggio delle gare delle 15 ha definito un quadro già molto significativo in attesa del posticipo Monza–Cesena.
Il risultato più pesante arriva dal Martelli, dove il Mantova ribalta lo svantaggio iniziale e travolge lo Spezia con un netto 4-1: protagonisti Cella, Ruocco e soprattutto Marras, autore di una doppietta nel finale. Il successo rilancia i virgiliani in classifica e inguaia una squadra ligure ancora in piena crisi.
Punto prezioso invece per il Südtirol, capace di imporre lo 0-0 al Modena al Braglia: un risultato che permette comunque agli emiliani di agganciare il Monza al primo posto in attesa dell’ultimo match della giornata.
SERIE B – 13ª GIORNATA
Risultati del pomeriggio
Mantova–Spezia 4-1
5’ Aurelio (S), 33’ Ruocco (M), 58’ Cella (M), 81’ e 90’+2 Marras (M)
Modena–Südtirol 0-0
In programma
Domenica 23 novembre
Ore 17:15 – Monza–Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 – Sampdoria–Juve Stabia
Già giocate
Catanzaro–Pescara 3-3
Avellino–Empoli 0-3
Carrarese–Reggiana 0-0
Virtus Entella–Palermo 1-1
Padova–Venezia 0-2
Bari–Frosinone 2-3
CLASSIFICA AGGIORNATA
Monza 26*
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Mantova 14
Bari 13*
Südtirol 13
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
* una partita in meno
** due partite in meno