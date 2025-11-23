Serie B, i finali delle 15: Modena frenato, Mantova show. Spezia giù, classifica aggiornata

La 13ª giornata del campionato di Serie B è entrata nel vivo nel weekend post sosta, un turno atipico che si chiuderà soltanto lunedì sera e non nella consueta cornice domenicale. Dopo l’anticipo del venerdì, il pomeriggio delle gare delle 15 ha definito un quadro già molto significativo in attesa del posticipo Monza–Cesena.

Il risultato più pesante arriva dal Martelli, dove il Mantova ribalta lo svantaggio iniziale e travolge lo Spezia con un netto 4-1: protagonisti Cella, Ruocco e soprattutto Marras, autore di una doppietta nel finale. Il successo rilancia i virgiliani in classifica e inguaia una squadra ligure ancora in piena crisi.

Punto prezioso invece per il Südtirol, capace di imporre lo 0-0 al Modena al Braglia: un risultato che permette comunque agli emiliani di agganciare il Monza al primo posto in attesa dell’ultimo match della giornata.

SERIE B – 13ª GIORNATA

Risultati del pomeriggio

Mantova–Spezia 4-1

5’ Aurelio (S), 33’ Ruocco (M), 58’ Cella (M), 81’ e 90’+2 Marras (M)

Modena–Südtirol 0-0

In programma

Domenica 23 novembre

Ore 17:15 – Monza–Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 – Sampdoria–Juve Stabia

Già giocate

Catanzaro–Pescara 3-3

Avellino–Empoli 0-3

Carrarese–Reggiana 0-0

Virtus Entella–Palermo 1-1

Padova–Venezia 0-2

Bari–Frosinone 2-3

CLASSIFICA AGGIORNATA

Monza 26*

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23*

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Padova 14

Mantova 14

Bari 13*

Südtirol 13

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7*

* una partita in meno

** due partite in meno