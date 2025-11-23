Athletic Club Palermo travolgente: 3-0 alla Gelbison e quarta vittoria nelle ultime cinque

L’Athletic Club Palermo continua a correre. La squadra di Emanuele Ferraro supera 3-0 la Gelbison nella 13ª giornata del girone I di Serie D e centra il quarto successo nelle ultime cinque partite. Gara dominata dal primo all’ultimo minuto, impreziosita dalle reti di Bova, Bongiovanni e dall’autogol di Viscomi, oltre al rigore parato da un super Greliak sul momentaneo 1-0.

La partita

L’approccio dei nerorosa è immediatamente aggressivo. Dopo appena 9 minuti, Faccetti impegna Sakho; sulla respinta, Zalazar fallisce da pochi passi. L’occasione è il preludio al gol del vantaggio, che arriva al 15’: ancora Faccetti inventa dal limite, Sakho respinge corto e Bova firma il tap-in dell’1-0.

La Gelbison prova a reagire e al 19’ ha la sua chance migliore: Ferreira entra in area, Sanchez lo atterra e l’arbitro indica il dischetto. Liurni calcia forte a incrociare, ma Greliak intuisce e salva il risultato. Il portiere nerorosa si ripete dieci minuti dopo con una grande parata sulla conclusione di Ferreira da fuori area. Prima dell’intervallo, Faccetti sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che termina a lato.

Secondo tempo: magia di Bongiovanni

Nemmeno il tempo di riprendere il gioco e l’Athletic Palermo trova il 2-0. È il 47’: Sakho rinvia male con le mani, Bongiovanni (entrato da appena due minuti) controlla e lascia partire un pallonetto dai 40 metri che sorprende il portiere fuori dai pali. Una prodezza che accende il Velodromo.

Da lì in avanti è gestione totale dei nerorosa, che giocano con maturità e rischiano pochissimo. Micoli ha l’occasione del tris dopo una splendida azione corale, ma da due passi manda fuori.

Il 3-0 arriva comunque all’89’: Faccetti sfonda sulla linea di fondo e mette al centro un pallone teso che Viscomi devia nella propria porta, chiudendo di fatto la sfida.

Classifica e prossimo impegno

Con questo successo l’Athletic Club Palermo sale a 22 punti, consolidando la parte alta della classifica e certificando la crescita compiuta nelle ultime settimane.

Mercoledì 26 novembre, alle 14.30, i nerorosa torneranno in campo per il recupero della gara contro la Nissa, sospesa due settimane fa per maltempo. Si ripartirà dal 18° minuto.