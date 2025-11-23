Serie C, 15ª giornata: vincono Catania e Cosenza, crolla il Benevento – Classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

La 15ª giornata del Girone C di Serie C si chiude con verdetti pesanti in vetta e in zona playoff. Il Catania batte il Latina davanti a un Massimino da 16-17 mila spettatori, il Cosenza ribalta il Benevento nel big match, mentre i campani frenano ancora e perdono altro terreno.

Clima incandescente sui campi, episodi arbitrali contestati, VAR chiamato più volte in causa e tante emozioni fino al 90’.

CATANIA–LATINA 1-0

Gol: Forte 9’

Il Catania di Toscano soffre, lotta e vince grazie al diagonale di Forte su assist di Jimenez al 9’. Rossazzurri in controllo per buona parte del match, con Lunetta, Corbari e Casasola vicini al raddoppio.

Il Latina protesta per un presunto fallo in area su Di Gennaro e chiede il FVS in due occasioni, entrambi negati. Finale incandescente, ma il Catania tiene e consolida il primato.

COSENZA–BENEVENTO 2-1

Gol: Lamesta 15’ (B), Kouan 26’ (C), Garritano 61’ rig. (C)

Partita bellissima e dal ritmo altissimo. Il Benevento parte meglio e va avanti con Lamesta, ma il Cosenza reagisce con carattere:

Kouan pareggia sugli sviluppi di un corner.

Garritano completa la rimonta su rigore al 61’.

Nel finale il Cosenza sfiora il tris, Benevento nervoso e con poco ordine. Per i giallorossi è una sconfitta pesante.

 

CLASSIFICA AGGIORNATA (15ª giornata)

Catania – 31

Salernitana – 30

Cosenza – 29

Benevento – 29

Casarano – 24

Casertana – 22

Monopoli – 22

Crotone – 21

Trapani – 20

Potenza – 19

Audace Cerignola – 19

Atalanta U23 – 18

Cavese – 17

Altamura – 16

Giugliano – 15

Latina – 14

Sorrento – 14

Siracusa – 13

Picerno – 13

Foggia – 10

Ultimissime

Athletic Club Palermo travolgente: 3-0 alla Gelbison e quarta vittoria nelle ultime cinque

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie C, 15ª giornata: vincono Catania e Cosenza, crolla il Benevento – Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie B, 13ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Serie C Femminile, Academy Abatese–Palermo Women: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Bonagia, violenza allo skatepark: Anello condanna e rilancia il progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025