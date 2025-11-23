Serie C, 15ª giornata: vincono Catania e Cosenza, crolla il Benevento – Classifica aggiornata
La 15ª giornata del Girone C di Serie C si chiude con verdetti pesanti in vetta e in zona playoff. Il Catania batte il Latina davanti a un Massimino da 16-17 mila spettatori, il Cosenza ribalta il Benevento nel big match, mentre i campani frenano ancora e perdono altro terreno.
Clima incandescente sui campi, episodi arbitrali contestati, VAR chiamato più volte in causa e tante emozioni fino al 90’.
CATANIA–LATINA 1-0
Gol: Forte 9’
Il Catania di Toscano soffre, lotta e vince grazie al diagonale di Forte su assist di Jimenez al 9’. Rossazzurri in controllo per buona parte del match, con Lunetta, Corbari e Casasola vicini al raddoppio.
Il Latina protesta per un presunto fallo in area su Di Gennaro e chiede il FVS in due occasioni, entrambi negati. Finale incandescente, ma il Catania tiene e consolida il primato.
COSENZA–BENEVENTO 2-1
Gol: Lamesta 15’ (B), Kouan 26’ (C), Garritano 61’ rig. (C)
Partita bellissima e dal ritmo altissimo. Il Benevento parte meglio e va avanti con Lamesta, ma il Cosenza reagisce con carattere:
Kouan pareggia sugli sviluppi di un corner.
Garritano completa la rimonta su rigore al 61’.
Nel finale il Cosenza sfiora il tris, Benevento nervoso e con poco ordine. Per i giallorossi è una sconfitta pesante.
CLASSIFICA AGGIORNATA (15ª giornata)
Catania – 31
Salernitana – 30
Cosenza – 29
Benevento – 29
Casarano – 24
Casertana – 22
Monopoli – 22
Crotone – 21
Trapani – 20
Potenza – 19
Audace Cerignola – 19
Atalanta U23 – 18
Cavese – 17
Altamura – 16
Giugliano – 15
Latina – 14
Sorrento – 14
Siracusa – 13
Picerno – 13
Foggia – 10