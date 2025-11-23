Serie B, 13ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live
La 13ª giornata di Serie B offre un pomeriggio ricco di indicazioni nei match delle 15.00. Dopo i primi 45 minuti, la lotta salvezza si infiamma mentre la vetta resta congelata grazie al pari del Modena.
RISULTATI – FINE PRIMI TEMPI (LIVE)
Mantova–Spezia 1-1
Partita vibrante al Martelli: Spezia avanti dopo 4 minuti con Aurelio, pareggio del Mantova al 33’ con Ruocco dopo una respinta sulla traversa.
Modena–Südtirol 0-0
Ritmi contenuti al Braglia: poche emozioni, Modena più propositiva negli ultimi minuti ma senza creare vere occasioni.
CLASSIFICA LIVE (aggiornata ai risultati dei primi tempi)
Modena – 26
Monza – 26
Frosinone – 25
Cesena – 23
Venezia – 22
Palermo – 20
Reggiana – 17
Juve Stabia – 17
Empoli – 17
Carrarese – 16
Catanzaro – 16
Avellino – 16
Entella – 15
Padova – 14
Südtirol – 13
Bari – 12
Mantova – 12
Spezia – 9
Pescara – 9
Sampdoria – 7