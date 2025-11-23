Serie B, 13ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

La 13ª giornata di Serie B offre un pomeriggio ricco di indicazioni nei match delle 15.00. Dopo i primi 45 minuti, la lotta salvezza si infiamma mentre la vetta resta congelata grazie al pari del Modena.

RISULTATI – FINE PRIMI TEMPI (LIVE)
Mantova–Spezia 1-1

Partita vibrante al Martelli: Spezia avanti dopo 4 minuti con Aurelio, pareggio del Mantova al 33’ con Ruocco dopo una respinta sulla traversa.

Modena–Südtirol 0-0

Ritmi contenuti al Braglia: poche emozioni, Modena più propositiva negli ultimi minuti ma senza creare vere occasioni.

 CLASSIFICA LIVE (aggiornata ai risultati dei primi tempi)

Modena – 26

Monza – 26

Frosinone – 25

Cesena – 23

Venezia – 22

Palermo – 20

Reggiana – 17

Juve Stabia – 17

Empoli – 17

Carrarese – 16

Catanzaro – 16

Avellino – 16

Entella – 15

Padova – 14

Südtirol – 13

Bari – 12

Mantova – 12

Spezia – 9

Pescara – 9

Sampdoria – 7

