Serie C Femminile, Academy Abatese–Palermo Women: le formazioni ufficiali
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Academy Abatese–Palermo Women, gara valida per la 6ª giornata del Girone D della Serie C Femminile 2025-2026, in programma alle 14.30.
ACADEMY ABATESE
Pascale 25; Panzeri 2; Martino 3; Catalano 7 (C); Gozzi 10; Battimelli 14; D’Orso 19; Calvanese 26; Mochi 27; Penna 57; Papaleo 92.
A disposizione: Piccolo 45, D. Ferrara 9, Napolitano 11, D’Angelo 15, Donnarumma 16, Vingiani 33, M. Ferrara 69, Nicoletti 77.
Allenatore: De Sarno.
PALERMO WOMEN
Biundo 77; Conciauro 5; I. Viscuso 7; Dragotto 9 (C); Cancilla 10; Tarantino 14; Chirillo 19; Caravello 30; Priolo 31; Bruno 73; Incontrera 74.
A disposizione: Sorce 1, Aguglia 2, Leto 4, Scalici 6, Purpura 17, Massaro 20, Palermo 22, Cangelosi 23, Di Salvo 25.
Allenatore: Nevoloso.
TERNA ARBITRALE
Arbitro: Ponticelli (Nocera Inferiore)
AA1: D’Amico (Nocera Inferiore)
AA2: Baiano (Nocera Inferiore)