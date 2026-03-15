Serie D girone I, Athletic Palermo capolista solitaria: battuto il Paternò 4-2. Maltempo protagonista della giornata. Risultati e classifica

La 27ª giornata del girone I di Serie D segna il ritorno in campo dopo la pausa per il Torneo di Viareggio, ma il turno è stato fortemente condizionato dal maltempo che ha colpito in particolare la Sicilia.

Due gare sono state infatti rinviate per impraticabilità del campo: Acireale–Enna e soprattutto Igea Virtus–Reggina, il big match della giornata che avrebbe potuto incidere direttamente nella corsa alle prime posizioni della classifica.





Ad approfittarne è stata l’Athletic Club Palermo, che nel testa-coda contro il Paternò ha conquistato una vittoria importante per 4-2. I nerorosa hanno dovuto però reagire allo svantaggio iniziale: sotto nel primo tempo, nella ripresa la squadra palermitana ha ribaltato la gara con una prova di carattere, prendendosi tre punti fondamentali per la corsa al vertice.

Il successo consente all’Athletic Palermo di salire a quota 54 punti, provando un primo allungo sulle inseguitrici.

Alle spalle della capolista continua a correre la Nissa, che espugna il campo dell’ACR Messina con un successo per 1-0, confermandosi una delle squadre più in forma del momento e restando a quota 50 punti.

Nella parte centrale della classifica arriva un successo prezioso per il Castrum Favara, che supera in trasferta la Vigor Lamezia per 2-1, mentre Ragusa e Vibonese si dividono la posta con uno 0-0.

Vittoria esterna anche per il Sambiase, che si impone 1-0 sul campo della Sancataldese, complicando la situazione dei nisseni in chiave salvezza.

Le ultime due gare della giornata sono ancora in corso:

il Gela conduce 1-0 sul Milazzo, mentre Savoia e Gelbison sono ferme sull’1-1.

Il maltempo resta comunque uno dei temi principali della giornata: il rinvio di Igea Virtus-Reggina lascia infatti diverse squadre con una partita da recuperare, rendendo la classifica ancora più incerta.

Risultati Serie D – Girone I (27ª giornata)

Vigor Lamezia – Castrum Favara 1-2

ACR Messina – Nissa 0-1

Athletic Palermo – Paternò 4-2

Sancataldese – Sambiase 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

In corso

Gela – Milazzo 1-0

Savoia – Gelbison 1-1

Rinviate

Acireale – Enna

Igea Virtus – Reggina

Classifica (parziale)

Athletic Palermo 54

Savoia 50

Nissa 50

Reggina 47*

Igea Virtus 45 (-5)*

Gelbison 40

Sambiase 39

Milazzo 38

Gela 37

Vigor Lamezia 35

Enna 30*

Ragusa 28

Vibonese 27

Sancataldese 24

Castrum Favara 24

ACR Messina 23 (-14)

Acireale 23 (-1)*

Paternò 17

* una partita in meno

Prossimo turno – 28ª giornata

Domenica 22 marzo in programma il prossimo turno con un confronto che potrebbe pesare moltissimo nella corsa al primo posto: Nissa–Athletic Palermo.

Completano il programma:

Castrum Favara – Sancataldese

Gelbison – Igea Virtus

Milazzo – Savoia

Paternò – Enna

Reggina – Acireale

Sambiase – Gela

Ragusa – Vigor Lamezia

Vibonese – ACR Messina