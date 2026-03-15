Cesena, ufficiale Ashley Cole: contratto fino al 2026 per il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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Il Cesena riparte da Ashley Cole. Il club romagnolo ha ufficializzato la nomina dell’ex difensore inglese come nuovo allenatore della prima squadra. Nel comunicato diffuso dalla società, il Cesena FC ha annunciato che il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Nel comunicato ufficiale il Cesena FC ha presentato il profilo di uno dei calciatori più rappresentativi del calcio inglese degli ultimi vent’anni. Nato a Londra nel 1980, Cole è considerato uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio britannico. Durante le quindici stagioni trascorse tra Arsenal e Chelsea, il nuovo tecnico bianconero ha conquistato 14 trofei nazionali, vincendo tre Premier League e sette FA Cup, stabilendo in quest’ultima competizione un record tuttora imbattuto.


Il palmarès internazionale di Cole include anche i principali trofei europei. Come ricorda il Cesena FC, con la maglia del Chelsea ha vinto sia la UEFA Champions League sia la UEFA Europa League, completando uno dei cicli più vincenti della storia recente del club londinese.

Importante anche la carriera con la nazionale inglese. Il Cesena FC sottolinea come Ashley Cole abbia collezionato 107 presenze con l’Inghilterra, risultando il settimo giocatore più presente nella storia dei Tre Leoni. Con la selezione inglese ha preso parte a tre Mondiali e due Europei tra il 2002 e il 2012.

Dopo le esperienze internazionali con Roma e Los Angeles Galaxy, Cole ha annunciato il ritiro dal calcio giocato nel 2019, iniziando immediatamente la carriera da allenatore all’interno del settore giovanile del Chelsea. Da lì è iniziato un percorso tecnico che lo ha portato a maturare diverse esperienze di alto livello.

Nel 2021 è entrato nello staff della Nazionale inglese Under-21, mentre tra il 2022 e il 2023 ha ricoperto il ruolo di viceallenatore sia di Frank Lampard all’Everton e al Chelsea, sia di Wayne Rooney al Birmingham City. Successivamente Cole è tornato a lavorare con la Football Association, prima come assistente di Lee Carsley nell’Under-21 inglese e poi, tra agosto e novembre 2024, anche come viceallenatore della nazionale maggiore inglese.

Il Cesena FC ha inoltre annunciato lo staff tecnico che accompagnerà il nuovo allenatore nella sua avventura in Romagna: Jack Mesure sarà il viceallenatore, Giorgio D’Urbano il preparatore atletico, mentre Paolo Stringara e Nicola Capellini ricopriranno il ruolo di collaboratori tecnici. Il preparatore dei portieri sarà Federico Agliardi.

Il comunicato si chiude con il messaggio della società: il Cesena FC ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del nuovo tecnico, dando il benvenuto ad Ashley Cole e al suo staff e augurando loro le migliori fortune alla guida della squadra bianconera.

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