Corriere dello Sport: “Aquilani prepara il Palermo. Il Catanzaro se la gioca ancora con Jack”

CATANZARO – Il Catanzaro ci riprova. Dopo due semifinali playoff consecutive, i giallorossi vogliono confermarsi tra le sorprese del campionato e provare a spingersi ancora più in alto. Come racconta il Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Carlo Talarico, la squadra di Aquilani riparte da un quinto posto ormai blindato, con lo sguardo già rivolto agli spareggi promozione.

Secondo il Corriere dello Sport, la sfida contro il Palermo del 1° maggio rappresenta molto più di una semplice gara di fine stagione: un vero e proprio antipasto playoff. Le due squadre potrebbero infatti ritrovarsi in semifinale, a patto che il Catanzaro riesca a superare il turno preliminare, che allo stato attuale lo vedrebbe opposto all’Avellino tra le mura amiche.





Il Corriere dello Sport sottolinea come Aquilani dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Iemmello e D’Alessandro non saranno disponibili, così come Brighenti, lasciando un vuoto in ogni reparto. Tuttavia, le alternative non mancano. Talarico evidenzia la crescita di diversi elementi come Jack, Alesi, Rispoli, Pontisso e Oudin, capaci di mantenere alta la competitività della squadra.

In attacco, riflettori puntati su Pittarello, protagonista di una stagione in costante crescita e ormai stabilmente in doppia cifra, oltre che premiato come miglior giocatore dell’ultima giornata di Serie B.

Tra le note più positive, il Corriere dello Sport e Carlo Talarico si soffermano su Fellipe Jack. Il difensore, arrivato a gennaio, ha saputo aspettare il suo momento, trovando spazio e continuità fino a diventare una pedina importante nello scacchiere di Aquilani. «Sono molto felice di vivere questo momento – ha dichiarato –. Non era facile inserirsi, ma ho continuato a lavorare e ora mi sento parte del gruppo».

Proprio Jack, evidenzia il Corriere dello Sport, è candidato a partire titolare contro il Palermo, complice l’assenza di Brighenti. Un’occasione importante per confermare i progressi e consolidare il suo ruolo in vista dei playoff.

Il Catanzaro arriva così al Barbera con entusiasmo e certezze, pronto a testare la propria forza contro una delle principali pretendenti alla promozione. Anche perché, come sottolinea il Corriere dello Sport, quella di Palermo potrebbe non essere l’ultima sfida tra le due squadre in questa stagione.