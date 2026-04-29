Serie B, regolamento playoff e playout: tutte le date, incroci e squalifiche

Due giornate alla fine della regular season e tutto ancora aperto tra promozioni e retrocessioni. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il regolamento della Serie B entra nella sua fase decisiva tra playoff e playout.

Promozioni e retrocessioni

Le prime due classificate salgono direttamente in Serie A, mentre le ultime tre retrocedono in Serie C. La terza promozione verrà assegnata attraverso i playoff, già aritmeticamente certi. Per la quarta retrocessione, invece, si ricorrerà al playout solo se il distacco tra la 16ª e la 17ª non supera i 4 punti: in caso contrario, anche la 17ª scenderà direttamente in C.





Playoff: calendario e formula

Il Corriere dello Sport ricorda che il percorso playoff scatterà il 12 maggio con il turno preliminare in gara secca:

5ª vs 8ª

6ª vs 7ª

Le semifinali si giocheranno su doppio confronto:

Andata 16 maggio: 6ª/7ª contro 3ª

Andata 17 maggio: 5ª/8ª contro 4ª

Ritorno: 19 e 20 maggio

La finale si disputerà sempre su due partite: andata il 24 maggio, ritorno il 29 maggio.

Playout: le date

Andata: 15 maggio (17ª vs 16ª)

Ritorno: 22 maggio

Squalifiche: cosa dice il regolamento

Aspetto fondamentale, sottolineato dal Corriere dello Sport: secondo l’articolo 19 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare di playoff e playout le ammonizioni accumulate in campionato vengono azzerate. Tuttavia, le squalifiche maturate durante la regular season devono essere scontate negli spareggi.

Inoltre:

La seconda ammonizione o un’espulsione durante playoff e playout comportano squalifica automatica per la gara successiva

Eventuali squalifiche non scontate negli spareggi verranno riportate al campionato successivo

Il Corriere dello Sport evidenzia come questo aspetto possa incidere in maniera significativa sulle scelte degli allenatori nelle ultime giornate, soprattutto per i giocatori diffidati.