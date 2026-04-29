Serie B, regolamento playoff e playout: tutte le date, incroci e squalifiche
Due giornate alla fine della regular season e tutto ancora aperto tra promozioni e retrocessioni. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il regolamento della Serie B entra nella sua fase decisiva tra playoff e playout.
Promozioni e retrocessioni
Le prime due classificate salgono direttamente in Serie A, mentre le ultime tre retrocedono in Serie C. La terza promozione verrà assegnata attraverso i playoff, già aritmeticamente certi. Per la quarta retrocessione, invece, si ricorrerà al playout solo se il distacco tra la 16ª e la 17ª non supera i 4 punti: in caso contrario, anche la 17ª scenderà direttamente in C.
Playoff: calendario e formula
Il Corriere dello Sport ricorda che il percorso playoff scatterà il 12 maggio con il turno preliminare in gara secca:
5ª vs 8ª
6ª vs 7ª
Le semifinali si giocheranno su doppio confronto:
Andata 16 maggio: 6ª/7ª contro 3ª
Andata 17 maggio: 5ª/8ª contro 4ª
Ritorno: 19 e 20 maggio
La finale si disputerà sempre su due partite: andata il 24 maggio, ritorno il 29 maggio.
Playout: le date
Andata: 15 maggio (17ª vs 16ª)
Ritorno: 22 maggio
Squalifiche: cosa dice il regolamento
Aspetto fondamentale, sottolineato dal Corriere dello Sport: secondo l’articolo 19 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare di playoff e playout le ammonizioni accumulate in campionato vengono azzerate. Tuttavia, le squalifiche maturate durante la regular season devono essere scontate negli spareggi.
Inoltre:
La seconda ammonizione o un’espulsione durante playoff e playout comportano squalifica automatica per la gara successiva
Eventuali squalifiche non scontate negli spareggi verranno riportate al campionato successivo
Il Corriere dello Sport evidenzia come questo aspetto possa incidere in maniera significativa sulle scelte degli allenatori nelle ultime giornate, soprattutto per i giocatori diffidati.