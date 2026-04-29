Corriere dello Sport: “Strategia Inzaghi. Energie e equilibrio allo sprint per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo cesena 2-0 (29) Pohjanpalo

PALERMO – Una partita che, classifica alla mano, pesa poco ma che può dire molto in chiave futura. Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Paolo Vannini, la sfida tra Palermo e Catanzaro ha perso gran parte del suo valore ai fini della graduatoria: i giallorossi sono già certi del quinto posto, i rosanero blindati al quarto.

Il Corriere dello Sport evidenzia come, sempre secondo Paolo Vannini, resti solo un’ipotesi teorica per il Palermo quella di agganciare il terzo posto: uno scenario legato a una combinazione estremamente improbabile di risultati che coinvolgerebbe il Frosinone. Di fatto, dunque, la testa è già rivolta ai playoff.


In questo contesto, il Corriere dello Sport e Paolo Vannini sottolineano il vero nodo della gestione Inzaghi: trovare il giusto equilibrio tra riposo e concentrazione. Da un lato la necessità di far rifiatare i titolarissimi – Augello, Pohjanpalo, Segre, Le Douaron, Ceccaroni e Palumbo tra i più utilizzati – dall’altro il rischio di abbassare troppo la tensione in vista degli spareggi.

L’indicazione è chiara: spazio a chi ha giocato meno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e da Paolo Vannini, potrebbero trovare minuti importanti elementi finora ai margini. Magnani è pronto a riprendersi una maglia al centro della difesa, complice anche la gestione prudente di Bani. A centrocampo, possibile occasione per Giovane accanto a Ranocchia, mentre Gomes resta ai box per problemi fisici.

Sulle corsie esterne si valuta lo spostamento di Rui Modesto per far rifiatare Augello, mentre in attacco resta il dubbio legato a Pohjanpalo: il capocannoniere rosanero non si è mai fermato, ma potrebbe essere gestito con una staffetta insieme a Corona.

Il Corriere dello Sport e Paolo Vannini insistono su un concetto chiave: queste ultime due gare rappresentano un laboratorio in vista dei playoff. Non solo gestione delle energie, ma anche occasioni per tenere tutti coinvolti e pronti.

Perché il vero obiettivo, ormai, è uno solo: arrivare agli spareggi con il gruppo al massimo delle condizioni, fisiche e mentali.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo modena 1-1 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (123) ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da record al Barbera: 10 gol subiti e 12 clean sheet”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Repubblica: “Tra campionato e play-off. Catanzaro nel destino dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
9b67c431c9

Corriere dello Sport: “Aquilani prepara il Palermo. Il Catanzaro se la gioca ancora con Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (11) pohjanpalo bani

Serie B, regolamento playoff e playout: tutte le date, incroci e squalifiche

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
682872469_1404188495084606_2444693725745718500_n

Palermo, la Curva Nord Inferiore si stringe attorno ad Alessia: “Il quartiere è con te”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
1a00cdb3-a4f5-40bf-b926-9ee4d89c37ae

“This is Palermo” conquista Londra: miglior documentario tv agli SJA Awards

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
5780051c-70fc-4ed2-af93-de2e1b2a1ec8

Palermo-Catanzaro, quote e pronostici: rosanero favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Palermo-Catanzaro, meteo favorevole al Barbera: sole e clima mite per la sfida delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
alvini frosinone

Gazzetta dello Sport: “Testa a testa da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo modena 1-1 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026