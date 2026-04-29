Palermo, la Curva Nord Inferiore si stringe attorno ad Alessia: “Il quartiere è con te”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
682872469_1404188495084606_2444693725745718500_n

PALERMO – Un messaggio che va oltre il calcio, oltre il tifo. La Curva Nord Inferiore rosanero si è stretta attorno ad Alessia, la bambina palermitana che da tempo combatte una dura battaglia contro il cancro e che ormai è diventata simbolo e parte integrante della tifoseria.

Nelle scorse ore è apparso uno striscione carico di affetto e appartenenza: «Forza Alessia, il quartiere è con te». Un messaggio semplice ma potentissimo, accompagnato dalla presenza di tanti tifosi che hanno voluto far sentire la propria vicinanza.


Alessia è ormai “una di loro”, adottata idealmente dalla tifoseria rosanero, che continua a dimostrarle sostegno in ogni modo possibile. Un gesto che racconta il lato più umano del calcio, quello fatto di comunità, solidarietà e legami profondi.

In un momento delicato, Palermo risponde da Palermo: unita, compatta, con il cuore.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo modena 1-1 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (123) ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da record al Barbera: 10 gol subiti e 12 clean sheet”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Repubblica: “Tra campionato e play-off. Catanzaro nel destino dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
9b67c431c9

Corriere dello Sport: “Aquilani prepara il Palermo. Il Catanzaro se la gioca ancora con Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (11) pohjanpalo bani

Serie B, regolamento playoff e playout: tutte le date, incroci e squalifiche

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo cesena 2-0 (29) Pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Strategia Inzaghi. Energie e equilibrio allo sprint per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
1a00cdb3-a4f5-40bf-b926-9ee4d89c37ae

“This is Palermo” conquista Londra: miglior documentario tv agli SJA Awards

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
5780051c-70fc-4ed2-af93-de2e1b2a1ec8

Palermo-Catanzaro, quote e pronostici: rosanero favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Palermo-Catanzaro, meteo favorevole al Barbera: sole e clima mite per la sfida delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
alvini frosinone

Gazzetta dello Sport: “Testa a testa da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo modena 1-1 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026