Palermo, la Curva Nord Inferiore si stringe attorno ad Alessia: “Il quartiere è con te”

PALERMO – Un messaggio che va oltre il calcio, oltre il tifo. La Curva Nord Inferiore rosanero si è stretta attorno ad Alessia, la bambina palermitana che da tempo combatte una dura battaglia contro il cancro e che ormai è diventata simbolo e parte integrante della tifoseria.

Nelle scorse ore è apparso uno striscione carico di affetto e appartenenza: «Forza Alessia, il quartiere è con te». Un messaggio semplice ma potentissimo, accompagnato dalla presenza di tanti tifosi che hanno voluto far sentire la propria vicinanza.





Alessia è ormai “una di loro”, adottata idealmente dalla tifoseria rosanero, che continua a dimostrarle sostegno in ogni modo possibile. Un gesto che racconta il lato più umano del calcio, quello fatto di comunità, solidarietà e legami profondi.

In un momento delicato, Palermo risponde da Palermo: unita, compatta, con il cuore.