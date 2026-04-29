Repubblica: “Sesta partita nel mirino, anche Inter-Roma sotto indagine: ipotesi nuova ‘bussata’ in sala Var”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 065547

Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano. Come riportato da Repubblica, tra le gare sotto osservazione ne emerge una sesta: Inter-Roma, match decisivo della scorsa stagione e ora finito nel mirino dei magistrati.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, l’attenzione degli inquirenti si concentra su un presunto episodio avvenuto nei minuti finali della gara del 27 aprile 2025. Al centro, ancora una volta, la sala Var di Lissone e una possibile ingerenza esterna. Due testimoni ascoltati dagli investigatori avrebbero riferito di una “bussata” del supervisore Andrea Gervasoni e di un presunto invito rivolto ai varisti: «fatevi i fatti vostri».


Come sottolinea Repubblica, l’episodio riguarderebbe un contatto tra Ndicka e Bisseck in area, non sanzionato dall’arbitro Fabbri. L’assistente Var Piccinini avrebbe espresso dubbi al Var Di Bello sull’opportunità di intervenire, ma proprio in quel momento si sarebbe verificata l’ingerenza esterna che avrebbe condizionato la decisione finale.

Un dettaglio rilevante evidenziato da Repubblica: queste parole non emergono dagli audio-video diffusi nella trasmissione “Open Var”. Tuttavia, lo stesso Rocchi aveva ammesso che quei contenuti erano stati trasmessi con ritardo, e che l’episodio sarebbe stato da rigore. Ora la Procura punta ad acquisire i file originali per verificare eventuali discrepanze.

L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione, si arricchisce così di nuovi elementi, confermati — secondo Repubblica — anche da più testimonianze interne al mondo arbitrale, che parlano di un clima fatto di «figli e figliastri» e presunte interferenze sistematiche.

Nel frattempo, la posizione degli indagati resta invariata: cinque nomi, tutti appartenenti al settore arbitrale, senza coinvolgimento di club. Gervasoni si presenterà all’interrogatorio, come confermato dal suo legale Michele Ducci: «risponderà alle domande». Diversa la scelta di Rocchi, che — come evidenzia ancora Repubblica — non comparirà davanti ai pm, ritenendo la convocazione «al buio».

Tra gli atti dell’inchiesta figurano anche le testimonianze di diversi arbitri ed ex direttori di gara, tra cui Doveri, Colombo e Orsato, oltre agli ex Abbattista, Rocca e De Marco. Un quadro sempre più ampio che, come sottolinea Repubblica, potrebbe portare all’acquisizione di nuovi riscontri audio-video decisivi.

Altre notizie

gianluca-rocchi

Corriere dello Sport: “Rocchi non si presenta in Procura, Pinna: «Convocazione al buio, troppe anomalie nell’inchiesta»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
99241d5f52

Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento, Pinna: «È una necessità, sistema al collasso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
e44fefb2f0

Corriere dello Sport: “Zappi decaduto, il Coni respinge il ricorso: AIA senza presidente”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
zappi

AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata l’inibizione di 13 mesi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Caso Rocchi, D’Avirro: «Non andremo dal pm, senza fascicolo difesa impossibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
moggi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Moggi difende Rocchi: «Lo conosco, è una persona integerrima»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
dossena giuseppe

Dossena: «Solo un commissario con grandi poteri può portarci fuori da questo stato di crisi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-28 092427

De Santis sul caso Rocchi: «Calciopoli occasione persa, oggi temo una giustizia a orologeria»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Gazzetta dello Sport: “Figc, corsa alla presidenza: Malagò-Abete, decisivo il voto di calciatori e allenatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-28 080900

Gazzetta dello Sport: “Var o morra cinese? I presunti segnali di Rocchi tra ironia e sospetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (80) arbitro dionisi alessia

Gazzetta dello Sport: “Arbitri, il peso economico del sistema: 66,5 milioni di costi e riforma ferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
vbh9y2A

Repubblica: “Caso Rocchi, Gavillucci: «Servono regole e professionismo, altrimenti altri esposti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Repubblica: “Tra campionato e play-off. Catanzaro nel destino dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 065547

Repubblica: “Sesta partita nel mirino, anche Inter-Roma sotto indagine: ipotesi nuova ‘bussata’ in sala Var”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
gianluca-rocchi

Corriere dello Sport: “Rocchi non si presenta in Procura, Pinna: «Convocazione al buio, troppe anomalie nell’inchiesta»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
99241d5f52

Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento, Pinna: «È una necessità, sistema al collasso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
e44fefb2f0

Corriere dello Sport: “Zappi decaduto, il Coni respinge il ricorso: AIA senza presidente”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026