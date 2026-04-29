Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento, Pinna: «È una necessità, sistema al collasso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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Il commissariamento dell’AIA non è più solo un’ipotesi, ma una strada sempre più concreta. Nell’analisi firmata da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la situazione dell’Associazione Italiana Arbitri viene descritta come ormai insostenibile dopo la conferma della squalifica a Zappi.

Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la decisione del CONI ha cambiato definitivamente lo scenario:
l’assenza di una guida stabile, unita alle tensioni interne, rende inevitabile un intervento straordinario.


Come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il problema non è solo formale ma strutturale:
un sistema «dilaniato da lotte intestine, rancori, dispetti e veleni», incapace di garantire continuità e credibilità.

La questione centrale, evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, riguarda anche il meccanismo elettorale dell’AIA. Con la decadenza del presidente, dovrebbe decadere l’intero Comitato Nazionale, ma l’attuale governance starebbe cercando di guadagnare tempo per arrivare alle nuove nomine.

Un passaggio che, secondo il Corriere dello Sport, rischia di creare una grave anomalia: il futuro presidente potrebbe trovarsi con tutte le principali cariche già assegnate, limitando di fatto la sua autonomia decisionale.

Come ricorda Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, tra le ipotesi già circolate ci sarebbero nomine di peso come Orsato alla CAN A e Braschi in ruoli tecnici, nonostante il contesto che ha portato alla caduta di Zappi.

Un altro nodo critico, sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è quello delle dinamiche elettorali interne:
il cosiddetto «rimborso elettorale», dove il sostegno politico verrebbe ricambiato con incarichi e posizioni.

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, questo meccanismo ha contribuito a esasperare le tensioni e a trasformare l’AIA in un campo di scontro permanente, con il rischio di una vera e propria guerra interna durante la prossima fase elettorale.

Per questo, conclude Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la soluzione appare sempre più netta: azzerare tutto e ripartire.
«Via tutti», è il messaggio che emerge da un sistema arrivato al limite.

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