Avellino, Ballardini dopo la vittoria sull’Entella: «Si è visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
ballardini avellino

In seguito alla vittoria per 2-1 sulla Virtus Entella, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico dell’Avellino, Davide Ballardini, elogiando l’atteggiamento della sua squadra quest’oggi.

«Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita nel gioco concedendo poco o nulla – ha dichiarato il tecnico -. Nel secondo tempo siamo stati più timidi e meno aggressivi lasciando agli avversari un po’ di campo. La nostra idea è fare tutta la partita con quell’intensità e quella qualità che si è vista nel primo tempo»


Poi, Ballardini lancia uno sguardo al percorso della sua squadra: «Io credo che abbiamo sempre sottolineato la serietà, l’impegno e la voglia di questi giocatori. E lo abbiamo segnalato anche a Venezia. Queste prestazioni sono la conferma di quelle sensazioni. Poi è chiaro che più stai insieme, più ti alleni e crei empatia. E vedi che i ragazzi migliorano»

Il tecnico ha inoltre commentato l’approccio alla partita di oggi: «Si è visto l’atteggiamento giusto, la voglia di giocare, la voglia di essere aggressivi e di volersela giocare la partita».

Infine, un pensiero ai tifosi: «Se la curva ha detto che siamo stati bravi e non abbiamo fatto nulla sono stati perfetti. E’ giusto riconoscere che siamo stati bravi, per l’impegno, la serietà e la vittoria, ma è altrettanto giusto dire che c’è tanto da fare»

 

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