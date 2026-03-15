Serie A: il Como batte 2-1 la Roma e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata
Il Como esce vincitore dallo scontro diretta per il quarto posto in classifica contro la Roma, nel match valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Un successo sofferto, che arriva dopo un importante rimonta nella seconda metà di gara.
Inizia meglio l’incontro la formazione di Gianpiero Gasperini, che al 7′ minuto passa subito in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen. I biancoblù reagiscono, andando in diverse occasioni vicini alla rete del pareggio, ma terminando la prima frazione di gioco in svantaggio.
Nella ripresa la formazione di Fabregas entra in campo con il piglio giusto, trovando al 59′ il gol che riporta il risultato in equilibrio: tocco nello spazio di Alex Valle, Douvikas scatta sul filo del fuorigioco e infila la palla sotto le gambe di Svilar col mancino.
Al 64′ la gara cambia, con i giallorossi che restano in 10 a causa dell’espulsione per doppia amm0nizione di Wesley. I padroni di casa prendono in mano le redini del gioco, completando al 79′ la rimonta con il tap-in vincente di Diego Carlos, che regala i tre punti alla sua squadra.
Con questa vittoria il Como conquista il quarto posto in classifica, salendo a quota 54 punti. Ancora un passo falso invece per la Roma, che adesso vede all0ntanarsi l’obiettivo qualificazione in Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 68
Milan — 60
Napoli — 59
Como — 54
Juventus — 53
Roma — 51
Atalanta — 47
Bologna — 42
Sassuolo — 38
Lazio — 37
Udinese — 36
Parma — 34
Genoa — 33
Torino — 33
Cagliari — 30
Lecce — 27
Fiorentina — 25
Cremonese — 24
Pisa — 18
Verona – 18