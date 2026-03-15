Entella-Avellino 1-2, Chiappella: «Ci è mancata fiducia»

In seguito alla sconfitta per 2-1 rimediata contro l’Avellino, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore della Virtus Entella, Andrea Chiappella.

«A me la squadra nei primi 20 minuti è piaciuta perché ha affrontato la partita con coraggio ed energia- ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo avuto delle distanze buone, abbiamo avuto due occasioni da gol. Abbiamo subito l’uno-due dell’Avellino che ci ha tolto delle certezze».





Chiappella ha poi fatto un’analisi della sconfitta maturata: «Loro sono stati bravi a dare compattezza, sono stati scaltri e furbi. A noi è mancata fiducia e questo fa parte del gioco. Questa è una grande possibilità di esperienza perché il campionato non termina qua».

E su cosa è mancato, il tecnico non ha dubbi: «La malizia e la scaltrezza, ognuno ha il proprio bagaglio e cerca di metterla in campo. Dobbiamo gestire meglio questo aspetto psicologico perché nonostante lo 0-2 avevamo un’ora di gara».

Infine, uno sguardo al turno infrasettimanale contro il Pescara: «Dal punto di vista fisico non hai molte ore per recuperare e noi dovremo esser bravi a recuperare energie mentali. Dobbiamo essere bravi ad analizzare con franchezza e lucidità la partita e pensare a Pescara».