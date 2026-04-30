Repubblica: “Inzaghi gestisce il finale. Contro il Catanzaro spazio a chi gioca meno”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Il Palermo si muove su un filo sottile, tra la necessità di mantenere alta la competitività e quella di preservare le energie in vista dei playoff. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi sta costruendo un finale di stagione fatto di equilibrio e scelte ponderate, in un contesto che consente finalmente una gestione meno affannosa. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo descrive infatti un Palermo avvolto da una “bolla di serenità”, forte di un quarto posto ormai blindato a due giornate dalla fine.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la sfida contro il Catanzaro perde così i contorni dello scontro diretto e si trasforma in un vero e proprio laboratorio tattico. L’obiettivo è chiaro: preservare i titolari più utilizzati e arrivare agli spareggi promozione con il serbatoio pieno. Un concetto ribadito più volte da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che evidenzia come la gestione delle energie sia ormai una componente fondamentale del calcio moderno.


La lista dei giocatori maggiormente impiegati è lunga e significativa. Augello guida questa speciale classifica con 3.244 minuti giocati, senza aver saltato una partita. Subito dietro Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 23 reti e 3.229 minuti all’attivo, seguito da Segre (2.729’) e Le Douaron (2.116’). Numeri che, come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, impongono inevitabilmente delle rotazioni.

Sulle corsie, Rui Modesto è chiamato a trovare continuità, mentre Pierozzi potrebbe rifiatare dopo un lungo ciclo di partite. Gyasi resta una valida alternativa. A centrocampo Palumbo è affaticato e destinato alla panchina, con la sua qualità che potrà tornare utile più avanti. Anche la difesa potrebbe cambiare volto: Ceccaroni e Bani, pilastri della retroguardia, sono candidati a un turno di riposo, mentre tra i pali resta aperta la riflessione tra Joronen, appena rientrato, e Gomis.

In avanti, Pohjanpalo vuole continuare a segnare: per lui il gol resta una priorità. Possibile una staffetta con Corona per gestire le forze senza perdere incisività. Intanto, come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, ci sarà spazio anche per chi ha trovato meno continuità nel corso della stagione: Bereszynski spinge per una maglia da titolare, mentre Magnani è alla ricerca della miglior condizione dopo le ultime uscite.

A centrocampo Ranocchia resta un punto fermo, con alternative come Giovane, Vasic, Blin e Gomes, quest’ultimo sempre più ai margini e con un futuro in bilico nonostante il contratto fino al 2027. Una situazione che, ancora secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, lascia intravedere possibili sviluppi a fine stagione.

Rotazioni sì, ma senza abbassare la tensione. Il Palermo deve continuare a correre, mantenere ritmo e mentalità, evitando cali proprio nel momento decisivo. Chi scenderà in campo contro il Catanzaro avrà il compito di dimostrare che la rosa è profonda e pronta ad affrontare il vero obiettivo: il “campionato dei sogni” chiamato playoff.

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