Lega Serie B, il 6 maggio confronto con i candidati alla presidenza FIGC

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza federale, in vista delle elezioni del 22 giugno.

La riunione si svolgerà presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, a Roma, e sarà finalizzata a portare all’attenzione dei candidati una serie di di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria.


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