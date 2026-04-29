Lega Serie B, il 6 maggio confronto con i candidati alla presidenza FIGC

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza federale, in vista delle elezioni del 22 giugno.

La riunione si svolgerà presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, a Roma, e sarà finalizzata a portare all’attenzione dei candidati una serie di di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria.



