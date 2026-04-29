Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Penultima giornata di Serie B che entra nel vivo e, come sempre, l’attenzione si concentra anche sulle designazioni arbitrali. Per il match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Catanzaro è stato scelto Allegretta, al VAR ci sarà Monaldi, con Gualtieri come AVAR.

Di seguito tutte le designazioni della 37ª giornata di Serie B:





Bari – Virtus Entella (ore 15:00)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Feliciani

VAR: Dionisi

AVAR: Camplone

Carrarese – Cesena (ore 15:00)

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Pascarella – Laghezza

IV: Bortolussi

VAR: Santoro

AVAR: Paganessi

Empoli – Avellino (ore 15:00)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Barone – Luciani

IV: Di Marco

VAR: Piccinini

AVAR: Sozza

Juve Stabia – Frosinone (ore 15:00)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Zingarelli – Scatragli

IV: Vogliacco

VAR: Pairetto

AVAR: Prenna

Mantova – Monza (ore 15:00)

Arbitro: Sacchi J. L.

Assistenti: Imperiale – Regattieri

IV: Perri

VAR: Ghersini (on site Stadio D. Martelli, Padova)

AVAR: Giua (on site Stadio D. Martelli, Padova)

Modena – Reggiana (ore 15:00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Capaldo – Garzelli

IV: Turrini

VAR: Baroni

AVAR: Marini

Padova – Pescara (ore 15:00)

Arbitro: Collu

Assistenti: Giuggioli – Grasso

IV: Massari

VAR: Volpi (on site Stadio Euganeo, Padova)

AVAR: Maggioni (on site Stadio Euganeo, Padova)

Palermo – Catanzaro (ore 15:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Niedda – Santarossa

IV: Aloise

VAR: Monaldi

AVAR: Gualtieri

Sampdoria – Südtirol (ore 15:00)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Di Giacinto – Galimberti

IV: Bianchi

VAR: Serra

AVAR: Manganiello

Spezia – Venezia (ore 15:00)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Meli – Alassio

IV: Rapuano

VAR: Prontera

AVAR: Gariglio