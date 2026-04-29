Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
allegretta-arbitro

Penultima giornata di Serie B che entra nel vivo e, come sempre, l’attenzione si concentra anche sulle designazioni arbitrali. Per il match del “Renzo Barbera” tra Palermo e Catanzaro è stato scelto Allegretta, al VAR ci sarà Monaldi, con Gualtieri come AVAR.

Di seguito tutte le designazioni della 37ª giornata di Serie B:


Bari – Virtus Entella (ore 15:00)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Feliciani
VAR: Dionisi
AVAR: Camplone

Carrarese – Cesena (ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Pascarella – Laghezza
IV: Bortolussi
VAR: Santoro
AVAR: Paganessi

Empoli – Avellino (ore 15:00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Barone – Luciani
IV: Di Marco
VAR: Piccinini
AVAR: Sozza

Juve Stabia – Frosinone (ore 15:00)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Zingarelli – Scatragli
IV: Vogliacco
VAR: Pairetto
AVAR: Prenna

Mantova – Monza (ore 15:00)
Arbitro: Sacchi J. L.
Assistenti: Imperiale – Regattieri
IV: Perri
VAR: Ghersini (on site Stadio D. Martelli, Padova)
AVAR: Giua (on site Stadio D. Martelli, Padova)

Modena – Reggiana (ore 15:00)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Capaldo – Garzelli
IV: Turrini
VAR: Baroni
AVAR: Marini

Padova – Pescara (ore 15:00)
Arbitro: Collu
Assistenti: Giuggioli – Grasso
IV: Massari
VAR: Volpi (on site Stadio Euganeo, Padova)
AVAR: Maggioni (on site Stadio Euganeo, Padova)

Palermo – Catanzaro (ore 15:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Niedda – Santarossa
IV: Aloise
VAR: Monaldi
AVAR: Gualtieri

Sampdoria – Südtirol (ore 15:00)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Di Giacinto – Galimberti
IV: Bianchi
VAR: Serra
AVAR: Manganiello

Spezia – Venezia (ore 15:00)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Rapuano
VAR: Prontera
AVAR: Gariglio

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