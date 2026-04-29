Palermo U17, i ragazzi di Bovo si qualificano ai playoff nazionali
Un grande traguardo quello raggiunto dal Palermo U17, guidato dall’ex difensore, Cesare Bovo. I rosanero staccano il pass per il 1° turno dei playoff del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, dove affronteranno domenica 3 maggio il Como alle ore 15.00 al Pasqualino Stadium.
Come comunicato dal club di Viale del Fante attraverso i propri profili social ufficiali, il match sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube del Palermo FC.
Visualizza questo post su Instagram