Palermo U17, i ragazzi di Bovo si qualificano ai playoff nazionali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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Un grande traguardo quello raggiunto dal Palermo U17, guidato dall’ex difensore, Cesare Bovo. I rosanero staccano il pass per il 1° turno dei playoff del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, dove affronteranno domenica 3 maggio il Como alle ore 15.00 al Pasqualino Stadium.

Come comunicato dal club di Viale del Fante attraverso i propri profili social ufficiali, il match sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube del Palermo FC.


 

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