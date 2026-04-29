Palermo-Catanzaro: GOS decide, settore ospiti chiuso e limitazioni per i tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

In vista del match tra Palermo e Catanzaro, in programma allo stadio “Renzo Barbera” il 1° maggio alle ore 15:00, il Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) ha disposto importanti misure organizzative.

Riunitosi nella giornata odierna nel capoluogo siciliano, il GOS ha deliberato la chiusura totale del settore ospiti per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’evento. Contemporaneamente, è stato deciso che i tifosi del Catanzaro che non risiedono nella provincia di Catanzaro potranno acquistare i biglietti negli altri settori dello stadio, senza particolari restrizioni legate alla tifoseria ospite.


Resta comunque il divieto per i residenti nella provincia di Catanzaro di acquistare tagliandi per qualsiasi settore dello stadio.

Altre notizie

allegretta-arbitro

Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 122321

Palermo U17, i ragazzi di Bovo si qualificano ai playoff nazionali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

La Sicilia: “Stadio Barbera, un altro passo per Euro 2032 arriva l’accordo per la progettazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 090503

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, turnover e gestione verso Palermo: priorità ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo pescara 5-0 (53) sorrentino

Sorrentino: «A Palermo ci ho lasciato il cuore. Dybala? Gli consigliai la Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo brescia (100) di francesco

Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo modena 1-1 (40)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (123) ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da record al Barbera: 10 gol subiti e 12 clean sheet”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Repubblica: “Tra campionato e play-off. Catanzaro nel destino dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
9b67c431c9

Corriere dello Sport: “Aquilani prepara il Palermo. Il Catanzaro se la gioca ancora con Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (11) pohjanpalo bani

Serie B, regolamento playoff e playout: tutte le date, incroci e squalifiche

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Lega Serie B, il 6 maggio confronto con i candidati alla presidenza FIGC

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
allegretta-arbitro

Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 122321

Palermo U17, i ragazzi di Bovo si qualificano ai playoff nazionali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

Palermo-Catanzaro: GOS decide, settore ospiti chiuso e limitazioni per i tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (17) ballardini

Avellino, Ballardini: «Salvezza condivisa, ora sogniamo i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026