Palermo-Catanzaro: GOS decide, settore ospiti chiuso e limitazioni per i tifosi giallorossi

In vista del match tra Palermo e Catanzaro, in programma allo stadio “Renzo Barbera” il 1° maggio alle ore 15:00, il Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) ha disposto importanti misure organizzative.

Riunitosi nella giornata odierna nel capoluogo siciliano, il GOS ha deliberato la chiusura totale del settore ospiti per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’evento. Contemporaneamente, è stato deciso che i tifosi del Catanzaro che non risiedono nella provincia di Catanzaro potranno acquistare i biglietti negli altri settori dello stadio, senza particolari restrizioni legate alla tifoseria ospite.





Resta comunque il divieto per i residenti nella provincia di Catanzaro di acquistare tagliandi per qualsiasi settore dello stadio.