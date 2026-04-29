Avellino, Ballardini: «Salvezza condivisa, ora sogniamo i playoff»

L’Avellino si gode la salvezza ma non vuole fermarsi. Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, il tecnico Davide Ballardini ha fatto il punto in conferenza stampa, tracciando un bilancio del percorso e aprendo concretamente alla possibilità di inseguire i playoff.

«L’obiettivo salvezza raggiunto va condiviso con chi ci ha preceduto, è importante dirlo», ha spiegato l’allenatore, riconoscendo i meriti anche della gestione precedente. «Chi ci ha preceduto ha fatto tante partite e portato punti: è anche merito loro se oggi siamo salvi».





Ballardini ha poi sottolineato la crescita del gruppo e il legame costruito nello spogliatoio: «Siamo felici dell’entusiasmo. I tifosi hanno capito che l’Avellino è una squadra seria, un gruppo unito. Se oggi siamo in lotta per i playoff è soprattutto grazie alle qualità tecniche e al legame tra i ragazzi, che mettono la squadra davanti alle ambizioni personali».

Sul piano dell’infermeria arrivano indicazioni poco incoraggianti: «Sala ha un problema alla caviglia ed è fermo. Simic sta meglio ma non credo sarà disponibile contro l’Empoli e difficilmente anche per l’ultima di campionato».

Infine, uno sguardo all’avversario: «Anche l’Empoli ha enormi motivazioni. Sarà una gara diversa rispetto a quella col Bari. Hanno una struttura importante, giocatori forti e una società organizzata. Sono in un momento difficile, ma mi sembrano più forti rispetto al Bari».