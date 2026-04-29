La Sicilia: “Stadio Barbera, un altro passo per Euro 2032 arriva l’accordo per la progettazione”

PALERMO – Un passo alla volta, ma con tempi serrati. Come riporta La Sicilia, prosegue l’iter per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera in vista della candidatura di Palermo a ospitare gli Europei del 2032.

Secondo La Sicilia, la giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune e il Palermo Fc per la redazione del Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte), documento chiave che conterrà dettagli su costi, interventi e gestione futura dell’impianto. Un passaggio fondamentale per arrivare alla candidatura ufficiale.





Come evidenzia La Sicilia, il percorso si inserisce nel quadro del Decreto stadi, che prevede la partecipazione di un soggetto privato al 51% del progetto. In questo caso è il Palermo Fc, che ha già presentato quattro proposte, di cui una selezionata come base per lo sviluppo del piano.

L’obiettivo è chiaro: arrivare rapidamente alla stesura del Pfte, alla successiva conferenza dei servizi decisoria e infine alla presentazione del dossier alla Uefa. In questo senso, La Sicilia sottolinea come il club rosanero si sia impegnato a redigere e consegnare il piano «per quanto possibile» entro il 14 maggio.

Dal punto di vista economico, sarà il Palermo Fc ad assumersi i rischi legati alla redazione del progetto, anche in caso di esito negativo dell’iter autorizzativo. Il Comune, invece, dovrà accelerare su tutti gli atti necessari per arrivare all’approvazione finale del piano.

Un aspetto rilevante, riportato da La Sicilia, riguarda l’intervento del ragioniere generale Bohuslav Basile, che ha chiesto maggiore cautela sugli impegni di spesa. Per questo motivo è stata inserita una clausola che definisce l’elenco dei costi sostenuti dal Palermo Fc come «esemplificativo e non esaustivo», lasciando aperta la possibilità di ulteriori oneri.

Un dettaglio che evidenzia come il percorso sia ancora in evoluzione, tra necessità di accelerare e attenzione agli equilibri finanziari. Ma la direzione è tracciata: il Barbera vuole farsi trovare pronto per Euro 2032.