Gazzetta del Sud: “Catanzaro, turnover e gestione verso Palermo: priorità ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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CATANZARO – Gestire le energie senza perdere ritmo. È questa la linea del Catanzaro in vista delle ultime due giornate di campionato, come evidenzia la Gazzetta del Sud, con i giallorossi già certi del quinto posto e concentrati sull’obiettivo playoff.

La Gazzetta del Sud sottolinea come la squadra di Aquilani possa permettersi un turnover ragionato contro Palermo e Bari, un vantaggio importante per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli spareggi promozione. L’idea è chiara: recuperare gli acciaccati senza correre rischi inutili.


Situazione delicata soprattutto per Iemmello, fermo da due settimane per un problema al soleo. Secondo la Gazzetta del Sud, il capitano dovrebbe tornare in gruppo dopo la trasferta di Palermo, con l’obiettivo di essere pronto per il match contro il Bari e, soprattutto, per il primo turno playoff.

Percorso simile anche per D’Alessandro, out dalla gara contro il Monza per una distorsione alla caviglia sinistra. La Gazzetta del Sud evidenzia come il suo rientro sia previsto nell’ultima settimana di campionato, seguendo un programma studiato proprio in funzione degli spareggi.

Attenzione anche alla gestione di Brighenti, fermato da un fastidio al ginocchio. Nulla di grave, ma Aquilani ha preferito non rischiarlo contro lo Spezia. Al suo posto si è messo in luce Jack, che potrebbe trovare spazio anche al Barbera, come riportato dalla Gazzetta del Sud.

Non solo infortuni: il tecnico dovrà fare i conti anche con le diffide. Favasuli, Frosinini e Nuamah sono a rischio squalifica e verranno gestiti con cautela per evitare assenze pesanti nel momento decisivo della stagione.

Nonostante tutto, non si assisterà a una rivoluzione totale. La Gazzetta del Sud chiarisce che il turnover non sarà estremo e che gran parte dei titolari sarà comunque in campo, per mantenere alta la competitività e il ritmo partita.

Infine, capitolo tifosi: la trasferta di Palermo sarà senza sostenitori residenti in provincia di Catanzaro, in seguito alla decisione del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

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