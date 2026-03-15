Avellino, Cancellotti: «C’è stato un momento di difficoltà ma adesso abbiamo cambiato atteggiamento»

In seguito alla vittoria per 2-1 del suo Avellino in casa della Virtus Entella, è intervenuto in conferenza stampa il difensore dell’Avellino, Tommaso Cancellotti, autore del gol vittoria nel match di oggi.

«E’ una vittoria molto importante in un campo difficile dove squadre blasonate e al vertice della classifica hanno lasciato punti – ha dichiarato -. Sono molto contento del gol perché non segnavo da tanto»





Cancellotti ha poi confessato come lui e i suoi compagni sono usciti dal momento di difficoltà: «Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che dovevamo uscire da un momento difficile. Con il lavoro, l’intensità e un po’ più di tranquillità con i risultati che sono arrivati e abbiamo ritrovato la carica positiva per continuare il nostro percorso»

Il giocatore ha inoltre aggiunto: «Abbiamo cambiato atteggiamento frutto del lavoro che stiamo facendo in settimana. Con i compagni stiamo facendo questo percorso da quando entrato il mister e poi quando arrivano i risultati è normale che trovi fiducia e consapevolezza»

Infine, sul suo ruolo: «Mi trovo in un ruolo naturale per me perché nasco terzino e mi trovo bene nel ruolo da ‘braccetto’. Cerco di mettermi a disposizione dei compagni e del mister con le mie caratteristiche. Mi viene un po’ naturale provare alcune situazioni»