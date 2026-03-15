Sudtirol-Pescara 0-0, Gorgone: «Ottima prestazione, avremmo potuto raccogliere di più»

In seguito al pareggio maturato in casa del Sudtirol, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Pescara, Giorgio Gorgone, elogiando la prestazione della sua squadra e non nascondendo il rammarico per il risultato finale.

«Peccato, si tratta di un’occasione persa – ha dichiarato il tecnico – ho rivisto il gol mancato di Di Nardo, c’è stata anche l’occasione di Caligara. Abbiamo provato di tutto per provare a vincere, soffrendo soltanto nell’ultimo quarto d’ora quando loro hanno inserito in avanti Pecorino e Merkaj facendoci soffrire un po’».





Gorgone ha poi commentato la prestazione odierna della sua squadra: «Abbiamo comunque disputato un’ottima partita, avremmo sicuramente potuto raccogliere di più. Abbiamo sofferto nel primo quarto d’ora della ripresa dove avremmo sicuramente potuto fare meglio, per il resto, però, credo che i ragazzi lo abbiano saputo applicare bene».

Infine, sul prossimo match contro l’Entella: «Sicuramente sarà una partita molto importante, io credo alle potenzialità di questa squadra, abbiamo ancora le nostre carte da giocare».