Serie C girone A: pari a reti bianche tra Lecco e Novara dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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Si conclude sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco tra Lecco e Novara, match valevole per la 32a giornata del girone C del campionato di Serie C. Primi 45 minuti equilibrati tra le due compagini, che si concludono con un nulla di fatto.

Parte meglio la formazione ospite, che al 3′ minuto va vicina al gol del vantaggio con la traversa scheggiata da Morosini. Al 9′ minuto rispondono i padroni di casa, con prima l’ex Urso e poi Metlika che vanno vicinissimi al gol.


Al 12′ il Lecco riesce a trovare il gol che sblocca il risultato: l’arbitro, però, annulla per posizione di fuorigioco. Dopo i ritmi altissimi della prima mezz’ora di gioco, le due squadre cambiano ritmo iniziando a rifiatare e andando al riposo sul risultato di parità.

 

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