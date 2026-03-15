Serie A: all’intervallo Lazio avanti 1-0 sul Milan
All’Olimpico di Roma, si conclude la prima frazione di gioco del match tra Lazio e Milan, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i padroni di casa, grazie alla rete al 27′ di Isaksen.
Partenza molto aggressiva da parte della formazione di Maurizio Sarri, che al 12′ va subito vicina al gol del vantaggio con la conclusione a botta sicura di Isaksen che si stampa sulla traversa. Al 25′ arriva un altro legno per i biancocelesti, stavolta con una conclusione in diagonale di Taylor.
Al 26′ arriva il gol del vantaggio da parte dei padroni di casa: Isaksen si invola dal lato destro campo lasciandosi indietro Estupinian, controlla di testa e va al tiro battendo Maignan. Nel finale la Lazio si rende nuovamente pericolosa in contropiede, non riuscendo però a trovare la rete del raddoppio.