Sudtirol-Pescara 0-0, Castori: «Tante assenze, era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
castori

In seguito al pareggio per 0-0 maturato contro il Pescara, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, evidenziando l’importanza del punto guadagnato nonostante le tante assenze.

«Oggi era importante non perdere per come eravamo messi – ha dichiarato il tecnico -. Veniamo da una settimana difficilissima con gli infortuni di Simone Davi, Molina e Pecorino, che ha subito anche un intervento chirurgico con anestesia totale, oltre a quelli già di Odogwu e Pietrangeli»


Castori ha poi commentato il match odierno: «Abbiamo affrontato una squadra forte perché il Pescara non ha niente a che vedere con quello del girone d’andata. Abbiamo avuto difficoltà, è vero, ma abbiamo saputo stringere i denti, soffrire e portare a casa un punto»

Infine, il tecnico lancia uno sguardo alla prossima gara: «La prossima partita saremo messi ancora peggio di oggi perché avremo Tait e Zedadka squalificati, ma stringeremo i denti. Questa è una squadra che ha cuore e sa soffrire»

 

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