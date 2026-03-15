Serie C girone A: termina con un pari senza reti il match tra Lecco e Novara. La classifica aggiornata
Termina sul risultato di 0-0 il match tra Lecco e Novara, valevole per la 32a giornata del girone A del campionato di Serie C. Un match equilibrato e con poche emozioni, con le due squadre che portano a casa un punto per parte.
Parte meglio la formazione ospite, che al 3′ minuto va vicina al gol del vantaggio con la traversa scheggiata da Morosini. Al 9′ minuto rispondono i padroni di casa, con prima l’ex Urso e poi Metlika che vanno vicinissimi al gol. Al 12′ il Lecco riesce a trovare il gol che sblocca il risultato: l’arbitro, però, annulla per posizione di fuorigioco.
Nella ripresa i ritmi si abbassano. Al 54′ i piemontesi ci provano con una conclusione di Collodel: reattivo Furlan che evita il gol. Gli ospiti ci riprovano al 76′ sta volta con Cannavaro, ma l’estremo difensore avversario devia in calcio d’angolo. L’incontro si conclude, dunque, con un nulla di fatto: le due squadre si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza — 75
Brescia — 58
Lecco — 54
Trento — 54
Cittadella — 53
Renate — 53
Alcione Milano — 50
Lumezzane — 44
Inter U23 — 42
Giana Erminio — 42
Pro Vercelli — 41
Novara — 41
AlbinoLeffe — 40
Ospitaletto — 37
Arzignano — 37
Dolomiti Bellunesi — 35
Pergolettese — 33
Virtus Verona — 22
Pro Patria — 19
Triestina – 5