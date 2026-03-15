Serie A: il Milan crolla all’Olimpico, la Lazio vince 1-0. La classifica aggiornata
All’Olimpico di Roma, la Lazio esce vittoriosa dal match contro il Milan, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Successo di misura per i padroni di casa, che si impongono sul risultato di 1-0 grazie al gol di Isaksen nella prima metà di gioco.
Partenza molto aggressiva da parte della formazione di Maurizio Sarri, che al 12′ va subito vicina al gol del vantaggio con la conclusione a botta sicura di Isaksen che si stampa sulla traversa. Al 25′ arriva un altro legno per i biancocelesti, stavolta con un tiro in diagonale di Taylor.
Al 26′ trovano il gol del vantaggio i padroni di casa: Isaksen si invola dal lato destro campo lasciandosi indietro Estupinian, controlla di testa e va al tiro battendo Maignan. Nel finale di tempo la Lazio si rende nuovamente pericolosa in contropiede, non riuscendo però a trovare la rete del raddoppio.
Ad inizio secondo tempo i rossoneri vanno vicinissimi al gol del pari, con Motta che salva il risultato prima su una conclusione di Pulisic, poi su un colpo di testa da pochi passi da parte di Fofana.
La formazione di Massimiliano Allegri continua a provarci. Al 65′ Modric, dopo un azione personale, prova la conclusione sul primo palo: la sfera termina però alta. Al 75′ gli ospiti trovano la rete del pari con una girata al volo di Athekame, ma l’arbitro annulla tutto per un tocco di mano. I biancocelesti tornano cosi alla vittoria, che in campionato mancava da 4 partite.
Con questa sconfitta, il Milan perde l’occasione di accorciare le distanze sulla capolista Inter, restando a quota 60 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 68
Milan — 60
Napoli — 59
Como — 54
Juventus — 53
Roma — 51
Atalanta — 47
Bologna — 42
Lazio – 40
Sassuolo — 38
Udinese — 36
Parma — 34
Genoa — 33
Torino — 33
Cagliari — 30
Lecce — 27
Fiorentina — 25
Cremonese — 24
Pisa — 18