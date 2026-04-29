Giornale di Sicilia: “Di Francesco, prima da ex e tanta voglia di rivincita”

PALERMO – La sfida tra Palermo e Catanzaro porta con sé anche storie incrociate e motivazioni personali. Tra queste, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, spicca quella di Di Francesco, pronto a vivere la sua prima partita da ex contro i giallorossi.

Secondo quanto racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’esterno non era stato convocato nella gara d’andata al “Ceravolo”, rendendo quella del Barbera una sfida dal sapore particolare. Per Di Francesco sarà dunque il primo incrocio contro la sua ex squadra, in uno stadio che lo aveva accolto con entusiasmo al suo arrivo dal Lecce.





Il Giornale di Sicilia sottolinea, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, come il rendimento del giocatore in rosanero non sia stato all’altezza delle aspettative, anche a causa di problemi fisici che ne hanno limitato continuità e impatto. Il bilancio parla comunque di 66 presenze, con 6 gol e 9 assist, numeri che però non raccontano fino in fondo ciò che ci si aspettava da lui.

Nel racconto di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia emerge anche un altro incrocio: quello di Veroli, unico rosanero con un passato recente al Catanzaro, dove nella stagione 2023/24 ha collezionato 32 presenze e un assist. Anche per lui potrebbe arrivare una chance, soprattutto in ottica turnover deciso da Inzaghi.

Ma non è solo Di Francesco a vivere una sfida dal sapore speciale. Il Giornale di Sicilia, sempre con Salvatore Orifici, evidenzia anche il nome di Pigliacelli, oggi portiere del Catanzaro ed ex rosanero. Con 78 presenze in Serie B con il Palermo, il portiere ha lasciato un ricordo contrastante, ma in Calabria si è rilanciato, diventando uno dei migliori nel suo ruolo.

Numeri alla mano, Pigliacelli contro il Palermo vanta anche uno score positivo, con due vittorie e una sconfitta. Un ulteriore elemento che rende la sfida del Barbera ancora più intrigante, tra voglia di rivincita e incroci di passato.