Gazzetta dello Sport: “La missione di Inzaghi. Sfatare il tabù playoff”

PALERMO – L’obiettivo resta la Serie A, ma cambia il percorso. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo dovrà passare dai playoff per inseguire il salto di categoria, un terreno che finora ha regalato più delusioni che gioie sia ai rosanero che a Filippo Inzaghi.

Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport ripercorre i precedenti: nel 2018, proprio alla guida del Venezia, Inzaghi venne eliminato in semifinale dal Palermo, che poi cadde in finale contro il Frosinone. Un incrocio che lega passato e presente. Più recente, invece, l’esperienza con la Reggina, fermata dal Südtirol nel turno preliminare dopo un campionato di alto livello.





Non solo eliminazioni, ma anche occasioni mancate. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Fabrizio Vitale, ricorda il caso Brescia nel 2022, quando Inzaghi venne esonerato a sette giornate dalla fine con la squadra pienamente in zona playoff. Un percorso segnato da episodi che ora il tecnico vuole riscattare.

Situazione simile anche per il Palermo, sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport: dalla finale persa nel 2018 contro il Frosinone fino alle delusioni più recenti, come la semifinale persa con il Venezia nel 2024 e l’eliminazione shock contro la Juve Stabia nella scorsa stagione. Un filo comune che Inzaghi vuole spezzare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, i presupposti per un finale diverso ci sono. Fabrizio Vitale evidenzia come questo Palermo sia più solido e consapevole rispetto al passato, nonostante qualche passo falso che ha compromesso la promozione diretta. Una squadra che ha comunque le qualità per essere protagonista.

C’è anche un obiettivo personale per Inzaghi: come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico può entrare nella storia con due promozioni consecutive in Serie A, un traguardo raggiunto in passato da allenatori come Simoni, Fascetti, Galeone e Novellino.

Infine, la gestione del finale di stagione. Con il quarto posto già in tasca, Inzaghi potrà utilizzare le ultime due gare per ruotare la rosa. La Gazzetta dello Sport evidenzia come Fabrizio Vitale indichi in Johnsen, Rui Modesto e Magnani possibili uomini chiave per i playoff, pronti a ritagliarsi un ruolo decisivo nella corsa alla Serie A.