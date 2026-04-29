Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera fa le prove per i play-off”

Il Barbera si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante della corsa promozione. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva ai play-off con una doppia certezza: i risultati costruiti da Inzaghi e una spinta del pubblico che in Serie B ha pochi eguali.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come i rosanero, già certi del quarto posto, giocheranno la semifinale di ritorno davanti al proprio pubblico il 20 maggio, dopo l’andata in trasferta. Un dettaglio non secondario: arrivare al Barbera con un risultato positivo potrebbe indirizzare la qualificazione, ma a prescindere sarà l’atmosfera di viale del Fante a fare la differenza.





Negli ultimi anni il legame tra squadra e stadio è stato evidente. Il Giornale di Sicilia ricorda, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, che nelle ultime otto stagioni il Palermo ha disputato cinque volte i play-off, vincendoli nel 2022 in Serie C. E proprio il rendimento casalingo rappresenta un indicatore chiave: una sola sconfitta recente al Barbera negli spareggi, contro il Venezia nel 2024, a fronte di sette vittorie e due pareggi.

Anche nella stagione in corso i numeri confermano la forza interna. Alessandro Arena evidenzia sul Giornale di Sicilia che il Palermo ha conquistato 43 punti in casa, frutto di tredici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento che supera anche quello di annate storiche come il 2013/14 e il 2017/18.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Alessandro Arena, mette però in evidenza anche un possibile scenario: in caso di finale contro la terza classificata, i rosanero perderebbero il vantaggio del ritorno in casa. Un limite relativo, considerando la solidità dimostrata al Barbera, dove solo la Juve Stabia è riuscita a uscire imbattuta nelle ultime dodici gare.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la sfida contro il Catanzaro. Arena sul Giornale di Sicilia spiega che il club ha già predisposto un sistema di prelazione per la semifinale play-off, garantendo priorità e prezzi agevolati a chi acquisterà il biglietto della gara del 1° maggio.

L’obiettivo è chiaro: trasformare ancora una volta il Barbera in un fattore decisivo. Perché, nei play-off, ogni dettaglio conta. E Palermo lo sa bene.