Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa da record al Barbera: 10 gol subiti e 12 clean sheet”

PALERMO – La forza del Palermo passa dalla difesa. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei pilastri della stagione rosanero è stata senza dubbio la solidità difensiva, costruita su equilibrio, organizzazione e identità di reparto.

Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia sottolinea come la fase difensiva sia il risultato di un lavoro collettivo che parte già dagli attaccanti e coinvolge tutta la squadra. Al centro del sistema capitan Bani, affiancato da Ceccaroni e da interpreti che si sono alternati sulla destra come Peda, Bereszynski e Pierozzi.





I numeri raccontano una stagione di alto livello: il Palermo ha collezionato 17 clean sheet complessivi, ben 12 dei quali tra le mura amiche del Barbera. Un dato che, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si accompagna a un altro elemento significativo: appena 10 gol subiti in casa.

Il Giornale di Sicilia e Massimiliano Radicini evidenziano come questo rendimento rappresenti un primato condiviso con il Monza, con il Venezia subito dietro. Un segnale chiaro della capacità dei rosanero di trasformare il Barbera in un vero e proprio fortino.

Non solo numeri, ma continuità e attenzione. Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea infatti come la squadra sia riuscita a mantenere alta la soglia di concentrazione per tutta la stagione, limitando al minimo le occasioni concesse agli avversari.

In ottica playoff, questo dato assume un valore ancora maggiore. Secondo il Giornale di Sicilia, la solidità difensiva potrà essere un fattore determinante negli spareggi, spesso decisi da episodi e dettagli. Ridurre gli errori e gestire la pressione sarà fondamentale per alimentare le ambizioni di promozione.

Il Palermo riparte dunque da una certezza: una difesa solida, compatta e affidabile, base imprescindibile per sognare il salto in Serie A.