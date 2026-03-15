Athletic Palermo show: battuto il Paternò 4-2, nerorosa sempre in vetta

L’Athletic Club Palermo continua la sua corsa in vetta al girone I di Serie D e lo fa con una vittoria spettacolare contro il Paternò. Al Velodromo “Paolo Borsellino” finisce 4-2 per i nerorosa, protagonisti di una rimonta di carattere dopo l’iniziale svantaggio.

La partita si era infatti messa subito in salita per la squadra allenata da Emanuele Ferraro, con il Paternò capace di portarsi in vantaggio nei primi minuti. La reazione dei padroni di casa, però, è stata immediata e concreta: l’Athletic ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Faccetti e Mazzotta, chiudendo il primo tempo avanti.





Nella ripresa i nerorosa hanno trovato anche il 3-1, ma il Paternò è riuscito a rientrare in partita accorciando le distanze e riaprendo il match sul 3-2 a meno di dieci minuti dalla fine.

A mettere al sicuro il risultato ci ha pensato Matera, che all’85’ ha firmato il definitivo 4-2, facendo esplodere il Velodromo e chiudendo definitivamente la sfida.

Una vittoria importante per l’Athletic Club Palermo, che conferma il primato in classifica e manda un segnale forte alle inseguitrici in un momento decisivo della stagione.

Per i nerorosa tre punti pesanti e un’altra prova di carattere, con la squadra capace di reagire allo svantaggio e di gestire il finale con lucidità davanti al proprio pubblico.